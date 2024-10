“Si-amo semi”, una giornata dedicata alla natura a Cocquio Trevisago

Sabato 5 ottobre 2024, presso l’ex Asilo di Cocquio Trevisago, situato all’angolo tra via Roma e via dei Mille, si terrà un evento speciale intitolato “Si-Amo Semi: una giornata per un nuovo inizio – seminare e curare insieme”, organizzato dall’associazione Dikuntu ODV.

L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sul valore dei semi, fragili ma vitali per la nostra esistenza, simboleggiando un nuovo inizio e la speranza. Sarà una giornata dedicata alla condivisione, alla creatività e alla cura, con attività pensate per tutte le età: danza, musica, teatro, arte e laboratori manuali.

«La giornata è stata pensata per inaugurare il nuovo spazio – orto all’ex Asilo di Cocquio Trevisago concesso dalla Fondazione Giovanni Della Porta. La mattinata sarà dedicata ai bambini con vari laboratori: laboratorio di gioco-musica, laboratori manuali-creativi e laboratorio di fiaba in movimento. Il pomeriggio sarà invece rivolto a tutte le età con altri laboratori e interventi sempre inerenti alle tematiche che DiKunTu porta avanti nel Comune di Cocquio Trevisago dal 2021. DiKunTu con questo evento inaugura anche l’impegno a sostenere le scuole nei progetti Green School. Vi aspettiamo numerosi», fanno sapere gli organizzatori.

Programma della giornata

Mattina dedicata ai bambini:

Ore 10.00: Inizio dell'evento con l'intervento di Rosamaria Bricchi, presidente di Dikuntu.

Ore 10.15-12.00: Laboratori artistici e creativi, con attività come: "Fiaba in movimento: L'ultima prova" di Ines Rita Domenichini, con Mariateresa Garghetti e Tonino. "Musica in gioco" con Elisabetta Pigni. "SeminaNuovo" con Cristina Pennati. Laboratorio creativo "ArteNatura" con Cecile De Buck.

: Laboratori artistici e creativi, con attività come:

Pomeriggio dedicato a tutti:

Ore 14.00: Introduzione di Rosamaria Bricchi e danze in cerchio con Ines Rita Domenichini.

Ore 14.30: Laboratorio di erbe spontanee per ragazzi con Erica Westmore.

Ore 15.00: Sessione di Yoga con Daniela Nalotto.

Ore 16.00: Laboratorio sulla comunicazione non violenta con Cristina Almini.

Ore 16.30: Attività sulle castagne con Michele Todisco e Giovanni Lamberti.

Ore 17.00: Racconti popolari con Tonino e Cinzia.

: Racconti popolari con . Ore 18.00: Conclusione della giornata con Rosamaria Bricchi.

Attività aggiuntive e dettagli

Durante tutta la giornata sarà presente un banchetto divulgativo sul “Benessere in famiglia”, con la possibilità di scoprire il massaggio infantile AIMI con Paola Buzio. Sarà presente anche un punto ristoro con alimenti salutari.

L’evento è aperto a tutti, con partecipazione gratuita ma gradita conferma di presenza. Un’occasione perfetta per vivere una giornata all’insegna della natura, del benessere e della creatività, pensata per grandi e piccoli.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione Dikuntu via e-mail a dikuntu@gmail.com o chiamare Rosa Bricchi al numero 347 3447538.