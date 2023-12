Il comitato “Salviamo la brughiera” in piazza a Casorate

La proposta di Sic per la brughiera di Malpensa, il monitoraggio del cantiere della ferrovia, le petizioni: sono tanti i temi e le azioni su cui si sta muovendo il comitato “Salviamo la Brughiera”, di base a Casorate.

«Sabato mattina [17 dicembre] vorremmo potervi incontrare al gazebo che predisporremo in Piazza G. Mazzini a Casorate Sempione».

«Ci piacerebbe poter parlare con voi di come riprendere cura di quel che resta del nostro territorio intorno a Malpensa, ridare la parola ai cittadini, sottoporvi la proposta Sic per la brughiera di Malpensa, fare con voi il punto sul Masterplan Malpensa 2035, e insieme approfondire le preoccupazioni per il cantiere e i continui reperimenti, nelle fasi di scavo, di materiali altamente pericolosi per la salute pubblica, presentarvi le petizioni in corso e illustrarvi gli impegni che si stanno ancora cercando di percorrere».