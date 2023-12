Il Natale è attenzione all’altro. L’asilo di Induno lo festeggia con Il Pimpa

Un’esperienza speciale ha coinvolto i bambini della Scuola dell’infanzia Malnati di Induno Olona e le loro famiglie che nella mattinata di sabato 16 dicembre hanno festeggiato il Natale assieme alle insegnanti e al Claun il Pimpa nella palestra comunale.

Un’occasione di gioia e soprattutto di condivisione con i genitori del percorso che i loro bambini stanno vivendo a scuola nel periodo di Avvento.

Durante l’anno scolastico i bambini stanno imparando a conoscere la Costituzion e in questo particolare e sentito momento si sono dedicati alla scoperta del Diritto alla cura.

“Quale persona allora poteva far comprendere ai bambini il significato della cura se non Claun il Pimpa che rappresenta l’amore e l’accudimento al prossimo – spiega la coordinatrice dell’asilo, Roberta Ebbene – Lui che ogni giorno mette a rischio la propria vita per portare sorrisi ai bambini che vivono in realtà difficili. Lui che con la sua associazione Per Far Sorridere il Cielo si prende cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo”.

Attraverso uno spettacolo di magia, Il Pimpa ha saputo trasmettere ai bambini, ma anche a genitori e nonni presenti in gran numero, alcuni messaggi importanti, come ad esempio il non arrendersi di fronte alle difficoltà e l’importanza del non sprecare il cibo ricevuto, regalando a tutti un magico momento di stupore e meraviglia.

È stata un’occasione di festa, ma anche di riflessione e solidarietà in vista del Natale, momento per eccellenza di attenzione verso l’altro.