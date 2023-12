Il presidente di Croce Rossa Varese è il bizzozerese dell’anno 2023

Il presidente della sezione di Varese della Croce Rossa Italiana Angelo Michele Bianchi è il bizzozerese dell’anno 2023.

Bianchi, oltre a essere Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana, cui fanno capo anche le unità locali di Tradate e Gazzada-Schianno, è molto conosciuto per la professione di medico che ha svolto per 40 anni anche a Bizzozero. E’ diventato Cavaliere della Repubblica nel 2019, e nel novembre scorso è stato insignito della croce d’Oro al merito della Croce Rossa Italiana.

E proprio questa onorificenza, da poco ottenuta, è stata l’occasione per invitare Bianchi e poi, a sorpresa, insignirlo del secondo riconoscimento. La premiazione è avvenuta nel corso dell’annuale serata organizzata da Circolobizzozero nei locali di via Monte generoso a Varese, alla presenza della vicesindaca Ivana Perusin e del presidente di CircoloBizzozero Raffaele Coppola.

Accanto a quello del “Bizzozerese dell’anno” è stato conferito anche il premio “La Torretta”: un riconoscimento destinato a persone che si siano distinte nell’ambito educativo, soprattutto nella diffusione della conoscenza del quartiere. A riceverlo quest’anno è stato Bruno Dalla Valle, che ha ideato e condotto molte visite guidate nel territorio del rione con bimbi della scuola materna e delle elementari. Ad Adolfo Bonsignori è andato invece il premio del “Socio dell’Anno” insignito dal Circolobizzozero, per il suo impegno per la manutenzione ordinaria e straordnaria del parchetto per i bambini di proprietà del circolo, che è disposizione del rione. A Renata Manzoni della Prealpina infine è andato il premio di giornalismo “Don Giuseppe Macchi” indetto dal quotidiano Bizzozero.Net.

Il momento della consegna del premio ad Angelo Bianchi

Durante la serata è stato presentato anche il primo libro, ovviamente giallo, della criminologa Bizzozerese Maria G. Giuliani, “La terza vittima” che vede come protagonista la criminologa Carolina Marconi: è stata la scuola primaria del rione a ispirarne il cognome, nel romanzo ambientato a Varese.

Ed è stata inaugurata anche la mostra fotografica a cura del Foto Cine Club Varese interamente dedicata al rione: sarà possibile visitarla ad ingresso libero anche nella giornata di sabato 16 dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Infine è stato presentato anche il Calendario bizzozerese 2024, con tante rare foto d’epoca.