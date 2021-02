Ad Angelo Bianchi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana

È stata consegnata al dottor Angelo Bianchi l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Bianchi, già molto conosciuto per la professione di medico che ha svolto prima a Bizzozero e poi nello studio associato di Varese, è impegnato in prima linea come Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana (cui fanno capo anche le unità locali di Tradate e Gazzada-Schianno).

Un ruolo da garante al vertice di una realtà preziosa per la provincia, dove operano settecento volontari e una struttura rodata al servizio delle persone in difficoltà (proprio di recente siamo stati a scoprire la loro importante attività durante le fasi più acute della pandemia).

Angelo Michele Bianchi ha ricevuto l’onorificenza (assegnato con decreto della Presidenza della Repubblica a dicembre del 2019) dalle mani del prefetto Dario Caputo oggi giovedì 11 febbraio.