Incidente in A4 a Sesto San Giovanni: un morto, chiuso lo svincolo

Grave incidente all’alba sull’autostrada A4 Milano-Brescia all’altezza di Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo. Un uomo è morto nello scontro avvenuto prima delle 7 tra un camion e un furgone che si è ribaltato.

Sul posto sono giunti diversi mezzi di soccorso ma per una delle persone coinvolte (l’autista del TIR secondo le prime indicazioni raccolte) non c’è stato nulla da fare. L’altro conducente, un 58enne, è stato invece ricoverato in condizioni non gravi al Niguarda.

Oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Per consentire i soccorsi l’uscita di Sesto San Giovanni è stata chiusa per i veicoli provenienti da Brescia; nel periodo successivo all’incidente si sono quindi create code pesanti, fino a 8 chilometri in direzione Milano.

La società che gestisce le autostrade consiglia l’uscita a Monza per chi è diretto nel capoluogo di regione mentre per chi affronta lunghe percorrenze in direzione Milano è invitato a percorrere l’A58 Tangenziale Esterna di Milano e proseguire in A50 Tangenziale Ovest di Milano.