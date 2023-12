Travolta dal cancello del locale che stava chiudendo, infortunio grave nella notte a Lisanza

Una donna di 33 anni è stata coinvolta in un incidente nella notte tra il 7 e l’8 dicembre a Sesto Calende, in un locale di via Angera.

E’ stata travolta da un cancello che stava chiudendo, all’esterno del ristorante dove lavora. La struttura si è sganciata per motivi ancora da accertare, causando la rottura del bacino della dipendente, che è stata soccorsa da un’ambulanza e un elisoccorso in volo da Como. A causa della gravità delle sue condizioni, è stata trasportata all’ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, il codice di massima gravità.

L’infortunio è avvenuto poco prima delle 3. Sul posto Carabinieri di Gallarate, i tecnici dello PSAL-ATS Insubria e i Vigili del Fuoco di Varese. I dettagli dell’incidente sono ancora in fase di chiarimento da parte dei Carabinieri di Gallarate, che stanno procedendo con le indagini.