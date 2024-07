I fuochi d’artificio di Sesto Calende si faranno: lo spettacolo pirotecnico a fine agosto

Sesto Calende non rinuncia allo spettacolo dei fuochi d’artificio, che quest’anno, dopo qualche settimana di dubbio, si faranno il 31 agosto.

L’amministrazione comunale, la pro loco e il gruppo commercianti sono infatti riusciti a confermare uno degli appuntamenti più sentiti nell’estate sestese, che tuttavia fino a qualche settimana fa sembrava ancora in dubbio dal momento che l’amministrazione precedente non aveva previsto fondi a bilancio per lo spettacolo pirotecnico.

Come spiegato nella conferenza stampa di giovedì 25 luglio, i costi dell’evento, che complessivamente si aggirano attorno ai 20mila euro, saranno coperti dagli sponsor, dal gruppo commercianti e, per circa metà del totale, dall’amministrazione comunale. I fuochi saranno “sparati” dalla sponda di Castelletto Ticino, mentre nelle principali piazze sestesi saranno organizzati postazioni per la musica che farà da sottofondo per tutta la serata.

«Questo risultato è il frutto di un lavoro comune di collaborazione – commenta il sindaco Betta Giordani -. I fuochi sono una tradizione sestese da sempre, che anche quest’anno continueranno a coinvolgere la nostra comunità e il territorio grazie al lavoro collettivo. Da parte mia un ringraziamento per chi si è messo a disposizione, perché è stato fatto un grande lavoro».

«Abbiamo accettato di organizzare la serata e siamo riusciti a ottenere un risultato che non era scontato – aggiunge Andrea Scandola, presidente della Pro Loco -. La collaborazione della Pro Loco è qualcosa che prescinde dal colore politico dell’amministrazione».

Parola chiave per l’esito positivo dell’evento è infatti dialogo: «Data la situazione – prosegue il primo cittadino insieme al suo vice Giorgio Circosta e l’assessore alla comunicazione Michele Ponti -, ci siamo interrogati sul senso di andare a indirizzare una cifra importante per quest’evento. Il dialogo tra tutti i soggetti è iniziato fin dal primo momento dopo l’insediamento e ha permesso di recuperare in breve tempo i fondi e i contributi necessari, anche grazie al supporto economico di importanti aziende del territorio e dei commercianti di Sesto Calende e Castelletto Sopra Ticino. Naturalmente per motivi organizzati non è stato possibile organizzare lo spettacolo nel mese di luglio, come da tradizione. In questo modo però i fuochi introdurranno al clima festoso del Palio Sestese, che si terrà la settimana successiva, e saranno l’occasione per creare un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la comunità».

«A causa delle piogge la stagione estiva finora non è stata delle migliori – sottolinea il presidente del gruppo commercianti Patrick Panza -. La serata diventa così una boccata d’ossigeno per tutti i commercianti. In passato avevo manifestato i miei dubbi sullo spettacolo dei fuochi, ma quest’anno proprio non si poteva di dire no. Lo spettacolo è stato molto richiesto dagli esercenti dal momento che porta in città un flusso importante di persone, quasi 15mila. Per la stagione successiva valuteremo alternative, quest’anno non era possibile a causa delle elezioni di giugno, che di fatto hanno tolto tempo e modo per organizzare soluzioni diverse».