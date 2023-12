La primaria Medea di Varese candidata al bando regionale per l’efficientamento energetico

Il Comune di Varese ha candidato la primaria Medea, nel quartiere di Giubiano, al bando regionale Recap, finalizzato all’erogazione di contributi a fondo perduto per interventi di efficientamento e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio degli enti locali.

Il progetto riguarda una serie di interventi da eseguire nella scuola di via Tagliamento, come ad esempio l’ampliamento dell’impianto fotovoltaico per l’ottimizzazione dei consumi energetici e la realizzazione di un impianto domotica.

«L’attenzione per l’ammodernamento delle nostre scuole è al centro dell’azione amministrativa – spiega l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – In questi anni è stato molto importante il lavoro indirizzato al patrimonio scolastico cittadino, e di fatto sono molti gli edifici scolastici che sono stati resi più efficienti, moderni e funzionali proprio grazie alla capacità di intercettare finanziamenti».

La spesa complessiva prevista è di oltre 1 milione 300 mila euro, dei quali i soli interventi di efficientamento con l’eventuale agevolazione regionale è di quasi un milione di euro, mentre circa 350 mila euro sarebbero a carico del bilancio comunale.

«La scelta della scuola Medea come candidata al bando per la riqualificazione energetica – aggiunge la presidente al Consiglio di quartiere di Giubiano, Nadia Tortoreto – è un segnale di attenzione e cura verso una struttura scolastica apprezzata e frequentata, al centro della vita del quartiere, in prossimità dell’Ospedale».