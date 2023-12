L’accensione delle Lucine di Natale di Leggiuno, segui la diretta

Dal 2 dicembre al 7 gennaio le Lucine di Natale tornano a brillare a Leggiuno (VA), offrendo uno spettacolo da favola ad adulti e bambini.

Con il patrocinio del Comune di Leggiuno, la manifestazione aprirà ai visitatori uno scenario fantastico, portandoli in un mondo incantato fatto di migliaia di luci colorate per vivere a pieno lo spirito del Natale. L’inaugurazione è per il 2 dicembre, alle 17 circa, quando il parco si accenderà di magia. Puoi seguirla in diretta su VareseNews qui e sulla nostra pagina Facebook.

Segui la diretta dell’accensione delle Lucine di Leggiuno 2023