Le Lucine di Natale di Leggiuno tornano a brillare e diventano sempre di più

Dal 2 dicembre al 7 gennaio le Lucine di Natale tornano a brillare a Leggiuno (VA), offrendo uno spettacolo da favola ad adulti e bambini.

Con il patrocinio del Comune di Leggiuno, la manifestazione aprirà ai visitatori uno scenario fantastico, portandoli in un mondo incantato fatto di migliaia di luci colorate per vivere a pieno lo spirito del Natale. Leggiuno torna a vivere il periodo più bello dell’anno e accende la magia delle Feste con ben 700mila luci LED, 200mila in più rispetto all’edizione del 2022. Le suggestive installazioni sono fatte interamente a mano dalla squadra di Lino Betti, ideatore della manifestazione. Gli animaletti del bosco, i fiori variopinti così come tutte le creazioni fantastiche che animano il percorso sono tutte realizzate artigianalmente utilizzando materiali di recupero, come plastiche riciclate e scarti edili.

Inoltre, la manifestazione diventa ancora più sostenibile grazie a un partner tecnico che ha permesso all’organizzazione di potenziare l’infrastruttura fotovoltaica esistente, per un Natale sempre più green.

Il percorso, che quest’anno è ancora più lungo e supera il chilometro, sarà ricco di sorprese dai mille colori. Le 23 installazioni luminose porteranno grandi e piccini in un paese delle fantasie a cielo aperto. Tra le novità assolute dell’edizione 2023 da non perdere il Campo di Lilium, il Lago dei Desideri e il Cappello Dell’Elfo ricavato da un abete alto 25 metri, mentre si confermano le grandi attrazioni che nelle scorse edizioni hanno fatto sognare i visitatori, come il Bosco Incantato, il Castello e la Carrozza delle Fiabe. A questo si aggiunge poi uno spettacolo nello spettacolo: un calendario eventi particolarmente ricco, nel quale spiccano i tre grandi appuntamenti in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano: il 3 dicembre con il concerto Voci Bianche e Organo, il 23 dicembre con il concerto Arpa e Oboe e il 6 gennaio con il concerto per Viola sola.

Immancabili, infine, cioccolata calda e vin brulé per scaldarsi anche nelle giornate più fredde, oltre allo stand gastronomico.

Con soli due giorni di chiusura previsti per il 24 e il 31 dicembre, le Lucine di Natale a Leggiuno rimarranno accese tutti i giorni, da sabato 2 dicembre a domenica 7 gennaio, dal lunedì alla domenica dalle 17:30 alle 22:30. L’ingresso è solo su prenotazione e i biglietti sono già acquistabili online sul sito www.lucinedinatale.it. Novità di quest’anno, il biglietto Open che consente di organizzare la propria visita in totale libertà.

Lucine di Natale: una storia di famiglia

L’iniziativa delle Lucine ha radici lontane e nasce da un’idea di Lino Betti, che racconta di aver acquistato le prime lucine in una città del Brasile, paese d’origine della moglie. Era il 1999 e da quel giorno la collezione ha continuato a crescere e ad arricchirsi, fino a toccare oggi quota 700mila LED. Dal primo fascio di lucine, la strada fatta è tanta e oggi la manifestazione è un appuntamento irrinunciabile per grandi e piccini, una tradizione ormai consolidata per regalare l’emozione di un magico Natale.