Lavori e ispezioni su A8 e diramazione Gallarate-Gattico, il 4 e 5 dicembre chiusure anche di giorno

La A8 Milano-Varese e la D08 Diramazione Gallarate-Gattico saranno soggette nei prossimi giorni a temporanei cambiamenti nella circolazione per consentire attività di ispezione, manutenzione e lavori sulle infrastrutture stradali. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alle modifiche e a pianificare i loro percorsi di conseguenza.

Chiusure sulla A8 Milano-Varese

Lunedì 4 dicembre dalle 21 alle 5 di martedì 5 dicembre:

Chi percorre la A8 da Varese verso Milano dovrà obbligatoriamente uscire allo svincolo di Solbiate Arno. Dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, sarà possibile rientrare dallo stesso svincolo e proseguire in direzione di Milano.

Martedì 5 dicembre, dalle 21:00 alle 5:00 di mercoledì 6 dicembre:

Il tratto tra Solbiate Arno e Cavaria, verso Milano, sarà chiuso. Dopo l’uscita obbligatoria a Solbiate Arno, l’alternativa è percorrere la viabilità ordinaria: SP26 e SP341, per rientrare sulla A8 allo svincolo di Cavaria e proseguire in direzione di Milano.

Chiusura dello svincolo di Cavaria in uscita per chi proviene da Milano. L’alternativa è uscire a Solbiate Arno.

Chiusura dell’entrata di Gallarate in entrambe le direzioni. Si consiglia di entrare alle stazioni alternative.

Chiusure sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico

Per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese sarà chiuso dalle 9 alle 16 di lunedì 4 e di martedì 5 dicembre per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce ed è diretto verso Varese.