Le coperte di Viva Vittoria a Busto Arsizio fanno felice la Lilt: “Acquistati due ecografi”

Le fantastiche ragazze senza età, come le ha definite il presidente della Lilt, hanno fatto centro con le loro coperte vendute in piazza lo scorso 22 ottobre in una piazza San Giovanni ricoperta di quadrati variopinti. L’iniziativa di Viva Vittoria ha raccolto quasi 40 mila euro dalla vendita delle oltre 2 mila coloratissime opere fatte a mano da centinaia di donne che hanno contribuito al progetto.

Galleria fotografica 2020 coperte colorano piazza San Giovanni a Busto Arsizio per la prevenzione senologica 4 di 12

Ad annunciare la riuscita dell’iniziativa è Giovanna Massironi: «Alla fine sono stati acquistati due ecografi mobili per le campagne di prevenzione contro il tumore al seno della Lilt e la restante parte è servita all’acquisto di materiale digitale per il nucleo antiviolenza sulle donne dei carabinieri di Busto Arsizio. A volte vediamo un fare fine a se stesso. Noi abbiamo deciso di fare con un pensiero dietro».

Nulla è andato perso di tutto il lavoro fatto dalle volontarie e con altri quadrati avanzati, perché fuori misura, sono state realizzate coperte più grandi, berretti e scaldacollo per i senza tetto della chiesa del Sacro Cuore, per gli ospiti de La casa gialla e per il CAV di Busto. Nulla è stato perso.

L’organizzazione ha voluto «ringraziare pubblicamente l’amministrazione che ci ha aiutato tanto dal sindaco Antonelli, agli assessori Reguzzoni e Artusa.

L’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni ha sottolineato come il grande cuore di Busto Arsizio si sia dimostrato tale «nonostante a volte si tenda a parlar male di questa città» e ha chiesto di non disperdere «il grande patrimonio di socialità nato da questa iniziativa» annunciando nuovi progetti per il 2024.

Infine il più grande ringraziamento è arrivato da Ivanoe Pellerin, presidente della Lilt varesina, che ha definito l’avvenimento «straordinario e che è andato al di là di ogni previsione. Siete delle fantastiche ragazze senza età. Siete come la marea di Mont Saint Michel che parte lentamente ma poi diventa qualcosa di enorme.Faremo cose buone con quello che ci avete donato».