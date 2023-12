Le lucine di Leggiuno si accendono con la magia del Natale

Con l’accensione delle Lucine di Leggiuno il Varesotto dà inizio al periodo più bello dell’anno, quelle festività natalizie.

Nel pomeriggio di domenica 3 dicembre, infatti, oltre 700mila luci LED, 200mila in più rispetto rispetto allo scorso anno, sono state accese da Lino Betti, ideatore della manifestazione e autore delle installazioni insieme alla sua squadra, che anche quest’anno ha allestito in Via Riva un luogo meraviglioso, capace di evocare la magia del Natale.

Gli animaletti del bosco, i fiori variopinti così come tutte le creazioni fantastiche che animano il percorso sono tutte realizzate artigianalmente utilizzando materiali di recupero, come plastiche riciclate e scarti edili.

VareseNews era presente all’inaugurazione a Leggiuno, dove, in diretta, ha intervistato Betti e il sindaco Giovanni Parmigiani, prima di addentrarsi in un lungo tour tra le luminarie nel cuore del paese sul Lago Maggiore.