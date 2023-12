Meteo inclemente, rinviata la “Pedala con i campioni” di Brinzio

Non sarà disputata la parte “sportiva” della celebre “Pedala con i campioni” di Brinzio prevista come ogni anno per la mattina dell’8 dicembre. Gli organizzatori – ovvero gli ex professionisti del Varesotto – hanno deciso di non far disputare la pedalata per via del meteo inclemente intorno al Campo dei Fiori, dove è prevista la caduta di acqua mista a neve.

Motivi di sicurezza comprensibili visto che l’iniziativa coinvolge un migliaio di ciclisti di ogni ordine e grado. Un lungo “serpentone” non facile da gestire quando le condizioni dell’asfalto diventano problematiche.

Bici quindi in garage, ma l’evento si terrà comunque per quanto concerne le attività collaterali: dalle 9 in avanti gli organizzatori saranno comunque a Brinzio e nel corso della mattinata effettueranno l’estrazione della sottoscrizione e a premi e si recheranno come di consueto alla piccola cappella dedicata alla Madonnina protettrice dei ciclisti per la benedizione.