Nominati i manager sanitari: Micale alla Sette Laghi, Bianchi alla Valle Olona e Gioia all’Ats Insubria

Dalla riunione di giunta convocata nella serata di giovedì 21 dicembre sono usciti i manager che guideranno le 42 aziende ospedaliere e sanitarie lombarde. Una trattativa che ha visto i partiti di maggioranza definire i manager con un rapporto di forza in base al peso di ciascuna compagine.

Come ci si aspettava, all’Asst Sette Laghi ATS Insubria, è stato riconfermato l’attuale commissario straordinario Giuseppe Micale, arrivato nel gennaio scorso in sostituzione del dimissionario Gianni Bonelli. Ora avrà l’incarico ufficiale di direttore generale e guiderà l’azienda per i prossimi 5 anni.

Nuovi, invece, i volti per la Valle Olona e Ats Insubria, anche perchè in entrambi i casi i direttori in carica vanno in pensione.

La novità più attesa riguarda l’azienda ospedaliera bustocca. Alla fine è stata scelta Daniela Bianchi, saronnese, che ha superato in volata Marco Trivelli. Daniela Bianchi, ex direttrice amministrativa dell’Asst di Legnano, si assume un incarico delicato e impegnativo quello di traghettare la Valle Olona verso l’ospedale unico rilanciando, nel contempo, l’attuale attività.

All’Ats Insubria, il posto occupato da Lucas Maria Gutierrez, è stato assegnato all’attuale direttore dell’Asst di Lodi Salvatore Gioia in quota Lega.

L’ELENCO COMPLETO

ATS

– Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi (confermato)

– Ats dell’Insubria, Salvatore Gioia (nuovo, sostituisce Lucas Maria Gutierrez)

– Ats della Brianza, Michele Brait (nuovo, sostituisce Carmelo Scarcella)

– Ats Bergamo, Massimo Giupponi (confermato)

– Ats Brescia, Claudio Sileo (confermato)

– Ats Pavia, Lorella Cecconami (confermata)

– Ats della Val Padana, Ida Ramponi (sostituisce Salvatore Mannino)

– Ats della Montagna, Vincenzo Petronella (nuovo, sostituisce Raffaello Stradoni).

ASST

– Asst Niguarda, Alberto Zoli (nuovo, sostituisce Marco Bosio)

– Asst S. Paolo e S. Carlo, Simona Giroldi (nuova, sostituisce Matteo Stocco)

– Asst Fatebenefratelli Sacco, Maria Grazia Colombo (passa da Commissario a Dg)

– Asst Gaetano Pini/Cto, Paola Lattuada (confermata)

– Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli (nuovo, sostituisce Fulvio Odinolfi)

– Asst Rhodense, Marco Bosio (sostituisce Germano Pellegatta)

– Asst Nord Milano, Tommaso Russo (passa da Commissario a Dg)

– Asst Melegnano e Martesana, Roberta Labanca (nuova, sostituisce Francesco Laurelli)

– Asst Lodi, Guido Grignaffini (nuovo, sostituisce Salvatore Gioia)

– Asst Sette Laghi, Giuseppe Micale (passa da Commissario a Dg)

– Asst Valle Olona, Daniela Bianchi (nuova, sostituisce Eugenio Porfido)

– Asst Lariana, Luca Stucchi (nuovo, sostituisce Fabio Banfi)

– Asst Lecco, Marco Trivelli (nuovo, sostituisce Paolo Favini)

– Asst Vimercate, Carlo Alberto Tersalvi (sostituisce Marco Trivelli)

– Asst Papa Giovanni XXIII, Francesco Locati (nuovo, sostituisce Maria Beatrice Stasi)

– Asst Bergamo ovest, Giovanni Palazzo (nuovo, sostituisce Peter Assembergs)

– Asst Bergamo est, Marco Passaretta (nuovo, sostituisce Francesco Locati)

– Asst Spedali Civili di Brescia, Luigi Cajazzo (nuovo, sostituisce Massimo Lombardo)

– Asst Franciacorta, Alessandra Bruschi (nuova, sostituisce Luigi Cajazzo)

– Asst Del Garda, Roberta Chiesa(nuova, sostituisce Anna Gerola)

– Asst Pavia, Andrea Frignani (nuovo, sostituisce Marco Paternoster)

– Asst Cremona, Ezio Belleri (nuovo, sostituisce Giuseppe Rossi)

– Asst Mantova, Anna Gerola (nuova, sostituisce Mara Azzi)

– Asst Crema, Alessandro Cominelli (nuovo, sostituisce Ida Ramponi)

– Asst Valtellina e Alto Lario, Monica Fumagalli (nuova, sostituisce Tommaso Saporito)

– Asst Della Valcamonica, Corrado Scolari (nuovo, sostituisce Maurizio Galavotti).

IRCCS

– Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano, Matteo Stocco (nuovo, sostituisce Ezio Belleri)

– Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Carlo Nicora (confermato)

– Istituto Neurologico Besta, Angelo Cordone (confermato)

– Policlinico San Matteo Pavia, Stefano Manfredi (confermato)

– Irccs Monza, Silvano Casazza (confermato).

AREU Azienda Regionale Emergenza Urgenza, Massimo Lombardo (nuovo, sostituisce Alberto Zoli).

Agenzia dei Controllo, Paola Palmieri (sostituisce Alessandro Visconti).