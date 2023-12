Notte di incidenti sulle strade del Varesotto

Notte tra sabato 15 e domenica 16 dicembre ha visto diversi interventi dei mezzi di soccorso sulle strade del Varesotto e dell’Alto Milanese, in particolare per incidenti stradali. (Foto d’archivio)

Poco dopo mezzanotte ambulanza dell’Sos Azzate e vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada tra Bodio Lomnago e casale Litta, per soccorrere il conducente uscito fuori strada (per fortuna senza gravi conseguenze).

La squadra dei vigili del fuoco e la stessa ambulanza si sono poi portate subito dopo, intorno all’una, a Cimbro di Vergiate, per incidente stradale: un 35enne è finito in ospedale ferito. Sul posto anche l’automedica.

L’ambulanza e l’equipaggio della Croce Rossa di Varese sono stati impegnati per un incidente in via Sanvito Silvestro e altri interventi minori in centro città e Bizzozero. Mentre a Legnano la Croce a rossa ha dovuto intervenire – appena prima delle 5 del mattino – per una rissa (sedata dai carabinieri) per fortuna senza feriti gravi.

Quasi all’alba, dopo le 5, i mezzi di soccorso sono stati impegnati anche in autostrada A8 direzione Milano per un incidente all’altezza della Barriera Milano Nord.