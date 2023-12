Nuova Statale a Samarate, a che punto siamo?

A che punto è il progetto della Variante alla Statale 341?

Il Comitato Boschi Samarate – che si è a lungo battuto contro la realizzazione dell’opera – ha chiesto un incontro al sindaco Enrico Puricelli per un aggiornamento sul progetto della nuova strada, che attraverserà i boschi a ridosso dei tre nuclei principali del Comune (Verghera, Samarate e San Macario) per poi connettersi al tracciato verso Vanzaghello e la superstrada 336.

Lo scorso 20 luglio si era tenuta la Commissione Urbanistica, Territorio e Viabilità, «da allora non ci sono giunti aggiornamenti o notizie particolari relativi al tema e alle prospettive riguardanti quest’opera», scrive al sindaco il Comitato.

Che chiede «un confronto aperto in cui poterci aggiornare sugli ultimi riscontri e sulle prospettive per quest’opera che si configura come rilevante e impattante per la città», con riferimento anche «alle domande che erano state poste durante la Commissione e aggiornarci sui dati del traffico e sulle altre questioni che in quella sede non avevano trovato riscontri statistici».

La nuova 341 è un progetto aperto da almeno una dozzina d’anni: la Variante è pensata prevalentemente come nuova viabilità di scorrimento verso Malpensa, come alternativa alla superstrada 336 dalla zona di Gallarate e dalla Pedemontana.

Attualmente è avviato solo l’intervento per il primo lotto, dalla Pedemontana alla superstrada 336 (con scivolo di Sciarè di Gallarate).

Da Gallarate a Samarate e verso Vanzaghello

Il progetto prevede il primo tratto (Pedemontana-336) con caratteristiche di superstrada, a doppia carreggiata.

Il secondo lotto dovrebbe avere invece caratteristiche di strada a carreggiata unica, con ridotto numero di intersezioni, nel territorio di Samarate e fino al confine con la provincia di Milano, dove già esiste un tratto in Variante in territorio di Vanzaghello (dalle “Quattro strade” all’innesto sulla superstrada 336).