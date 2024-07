Il prototipo 189 entra nella collezione del Museo Agusta

È un giorno speciale per il Museo Agusta di Samarate, grazie alla collaborazione tra Leonardo Divisione Elicotteri e la Fondazione Museo Agusta, è stato trasferito al Museo Agusta il primo prototipo del 189 utilizzato per le prove di volo, dove resterà esposto staticamente nel cortile. Questo arrivo, atteso da mesi e mantenuto segreto fino all’ultimo momento, segna un momento storico importante per l’aviazione italiana.

Il prototipo 49002, il primo ad essere impiegato per le prove di volo nel programma 189, rappresenta una pietra miliare nello sviluppo degli elicotteri di Leonardo. Una curiosità: il prototipo 49001, utilizzato per le prove di avionica, è esposto all’esterno dello stabilimento Leonardo di Vergiate.

Il modello ora esposto al Museo Agusta ha effettuato il suo primo volo il 26 febbraio 2011 e, fino al suo ritiro, ha accumulato oltre 700 voli sperimentali in circa 5 anni. Questo elicottero è stato il precursore del programma 189, un velivolo multiruolo di ultima generazione di Leonardo, noto per la sua trasmissione principale capace di funzionare a secco per 50 minuti. Il prototipo 49002, a pochi mesi dal primo volo, è stato presentato in volo al prestigioso Salone Aeronautico di Parigi, segnando un passo fondamentale per l’industria aeronautica italiana.

La cabina flessibile dell’AW189 è la più ampia della sua categoria, diventando un punto di riferimento per le operazioni a lungo raggio, comprese le piattaforme petrolifere. Questo elicottero può operare in tutte le condizioni meteorologiche, giorno e notte, garantendo alta velocità e prestazioni superiori anche in hovering e in condizioni complesse di altitudine e carico. Il prototipo 49002 ha confermato e validato le caratteristiche “aeromeccaniche” del progetto in una vasta gamma di condizioni ambientali, anche estreme, contribuendo al conseguimento della Certificazione del modello 189, ottenuta il 7 febbraio 2014, solo 3 anni dopo il primo volo del prototipo.

«Siamo incredibilmente soddisfatti per questo arrivo – afferma Gianluigi Marasi, presidente della Fondazione Museo Agusta – e desidero ringraziare di cuore Leonardo Divisione Elicotteri, in particolare Gian Piero Cutillo, managing director, che si è impegnato personalmente affinché questo prototipo arrivasse al nostro Museo, e tutta la squadra dello Sperimentale guidata da Roberto Carcassa, che ha lavorato impeccabilmente allo spostamento di questo gigante dei cieli. Siamo certi che conquisterà i nostri visitatori e tutti gli appassionati.»