Per Natale, niente derby Varese – Como: Rancio Valcuvia e Lurate Caccivio insieme per la scamorza solidale

Altro che derby tra Varese e Como: per una volta le realtà delle due province spesso in “concorrenza” si sono unite per fare del bene, e raccontare a loro modo una bella storia di Natale.

A unire le due province sono state un caseificio dell’alto varesotto, l’Aristeo, e una cooperativa dell’olgiatese: il primo con un formaggio, il secondo come destinatario di una iniziativa di solidarietà.

Il Caseificio è l’Aristeo di Rancio Valcuvia, noto per la produzione di formaggi artigianali, tra cui la scamorza. Il centro è C.S.E. “TIGLI” di Lurate Caccivio, che fa parte del Consorzio Servizi Sociali dell’Olgiatese: un centro che promuove la crescita e il benessere dei ragazzi disabili attraverso laboratori artigianali e creativi.

Per sostenere le attività del CSE, il Caseificio Aristeo per questo Natale ha confezionato la loro scamorza artigianale in sacchetti regalo in juta, realizzato dai ragazzi de “I Tigli“: il ricavato della vendita di questa “Scamorza Solidale” vestita a festa dagli ospiti della comunità (Che può essere acquistata per 15 euro per mezzo chilo) sarà a beneficio del centro dei Tigli.

Le prenotazioni possono essere fatte sulla pagina Facebook di Aristeo Bottega, e l’acquisto può essere effettuato presso la loro bottega in Via Statale 57, a Marchirolo.