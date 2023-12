Rinnovo dei manager ospedalieri: a Varese resta Micale, a Busto testa a testa tra Daniela Bianchi e Marco Trivelli

Dovrebbero essere fatti i giochi per rinnovare gli incarichi di direzione nelle azienda sanitarie e ospedaliere della Lombardia. I capigruppo di maggioranza hanno raggiunto l’accordo e la delibera dovrebbe uscire a breve dopo una riunione di giunta convocata nella serata odierna.

Come ci si aspettava, all’Asst Sette Laghi ATS Insubria, sarà riconfermato, tranne sorprese dell’ultimo momento, l’attuale commissario straordinario Giuseppe Micale, arrivato nel gennaio scorsoio sostituzione del dimissionario Gianni Bonelli.

Nuovi, invece, i volti per la Valle Olona e Ats Insubria, anche perchè in entrambi i casi i direttori in carica vanno in pensione.

La novità più attesa riguarda l’azienda ospedaliera bustocca. Dovrebbe essere nominata Daniela Bianchi, ex direttrice amministrativa dell’Asst San Paolo nell’equipe manageriale di Matteo Stocco. Un’alternativa molto quotata è però la figura di Marco Trivelli il cui mandato alla guida dell’Asst Brianza scadrà a febbraio 2024. Chiunque verrà scelto, al suo arrivo troverà molte situazioni aperte e fragili, oltre al progetto dell’ospedale unico di cui si parla da oltre 8 anni e che solo recentemente ha visto approvare l’accordo quadro.

All’Ats Insubria, il posto occupato da Lucas Maria Gutierrez, avrebbe ampie possibilità di andare l’attuale direttore dell’Asst di Lodi Salvatore Gioia in quota Lega, un cambio, dunque, rispetto a Gutierrez che è di area CL.

Novità alla guida dell’Agenzia dell’Emergenza Urgenza Areu: dopo 15 anni di direzione di Alberto Zoli arriva Massimo Lombardo, ora direttore degli Spedali Riuniti di Brescia che vengono affidati a Giuseppe Cajazzo.

Per Alberto Zoli un incarico di un anno alla guida di Niguarda, per poi andare in pensione e lasciare il posto a Mario Melazzini.

Confermato alla guida dell’ATS Metropolitana Walter Bergamaschi, ex DG di Varese, così come Maria Grazia Colombo, nella squadra dell’ex Callisto Bravi sempre alla Sette Laghi, resta alla guida del Fatebenefratelli Sacco passando da commissario a DG. Confermata alla guida dell’Asst Gaetano Pini Paola Lattuata, che aveva diretto l’Asl di Varese.

All’Asst Ovest Milano potrebbe arrivare Giovanni Guizzetti e all’Asst Lariana Carlo Alberto Tersalvi, anche lui un’ex conoscenza varesina per il ruolo di direttore sanitario alla Sette Laghi durante la direzione Bravi.

La Lega conferma Francesco Locati che andrà a dirigere l’asse Papa Giovanni XXIII lasciando la poltrona dell’Asst Bergamo Est a Marco Passaretta attuale direttore amministrativo da Busto Arsizio.

All’IRCCS Policlinico di Milano, infine, dovrebbe arrivare Matteo Stocco una novità tra gli IRCCS che manterranno gli attuali incarichi.