Rubano 1300 euro di spesa in un supermercato di Castellanza e picchiano un dipendente. Arrestati

Sabato pomeriggio la Volante della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in viale Borri a Castellanza, dopo che era stato segnalato un furto all’Esselunga. Gli addetti alla sicurezza avevano sorpreso due uomini che, dopo aver riempito un carrello di merce – per circa 1300 euro – tentavano di portare il bottino all’esterno.

Uno dei due era stato subito bloccato, mentre il complice è stato inseguito in strada da un dipendente con il quale ha ingaggiato una colluttazione. Proprio in quel momento è arrivata la Volante che ha preso in consegna i due, cittadini peruviani con diversi precedenti per reati della stessa natura, arrestandoli per tentata rapina e tentato furto.