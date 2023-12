Solstizio alla Capanna Garzonera con il gruppo giovani del Cai Luino

Nel week-and 16-17 dicembre è in programma l’escursione “Solstizio al rifugio alla capanna Garzonera” organizzata dal gruppo giovani del CAI di Luino.

PROGRAMMA

Ore 6.45 ritrovo al Parcheggio del Porto Nuovo, Luino (VA)

Ore 7.00 partenza da Parcheggio del Porto nuovo, Luino(VA)

Itinerario: parcheggiata l’auto a Nante (1423 mslm), frazione di Airolo, percorriamo una stradina in falsopiano che dalla fine del paesino di Nante porta a Segna (1500 mslm). Seguiamo i segnavia fino al bivio per Giof. Qui, delle varie tracce che si snodano, scegliamo quella che, mantenendo la quota costante, porta alla sinistra orografica del torrente Calcascia (1500 mslm). Da qui risaliamo, seguendo il sentiero invernale, il ripido bosco che corre lungo il vallone del torrente, giungiamo in vista dell’Alpe Cascina di Prato e raggiungiamo l’alpeggio di Pian Taioi (1670 mslm). Evitiamo il sentiero estivo e continuiamo a salire nel bosco fino alla Capanna Garzonera (1973 mslm). Si passerà la sera nella capanna per ripartire al mattino del 17/12/2023, rientro a Luino previsto nel tardo pomeriggio.

Percorso stradale: Luino – Zenna(CH) – Bellinzona(CH) – Biasca(CH) – Nante (Airolo CH)

Dati tecnici

DIFFICOLTÁ: EE-AI (Escursionismo in ambiente invernale)

QUOTA MASSIMA 1973mt

DISLIVELLO POSITIVO: 700 m

DISLIVELLO NEGATIVO: 700 m

DURATA ESCURSIONE: 3,30h salita, 2,30h discesa

Tipologia Itinerario: Andata e Ritorno

Fonti d’acqua sul percorso: No

Equipaggiamento

SCARPONI OBBLIGATORI ed abbigliamento (tecnico) adeguato alla stagione. (prevista neve, obbligatorio avere ghette, cispole, consigliati ramponcini)

-Pranzo, cena e colazione al sacco-

-sacco a pelo invernale, necessario per dormire in bivacco-

Documento per l’Espatrio: SI

Bastoncini da trekking: consigliati

Notizie di interesse generale

Escursione gratuita con condivisioni spese auto.

Eventuale Rifugio: Rifugio Alpe Giümela (non gestito)

Per iscriversi

(Si ricorda che l’escursione è consigliata ai soci di età compresa tra 18 e 30 anni).

Primo Accompagnatore: Samuele Omati 3355784575

Secondo Accompagnatore: Giorgia Torelli 3405885263

La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 4 dicembre 2023 ore 9 a giovedì 14 dicembre 2023 ore 22 la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Si sottolinea che l’inosservanza delle regole di partecipazione comporterà l’esclusione alla escursione. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un sms ad un recapito degli accompagnatori citati sopra.

Adesioni e assicurazione

La partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 13 al giorno (tot. € 26) comprensiva della polizza assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni senza la quale non sarà possibile partecipare – Informazioni – CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursionigiovani@cailuino.it