Tariffe invariate per Imu, Tari e Irpef a Gavirate: approvato il bilancio di previsione in attesa della Finanziaria

Tariffe invariate nel 2024 per Imu, Irpef e Tari nel comune di Gavirate. Nel bilancio di previsione, presentato dall’assessore Bramaschi in modo provvisorio dato che si attendono le disposizioni della Finanziaria, non si segnalano novità per quanto riguarda l’addizionale Irpef che rimane allo 0,80% senza soglie di esenzione, e l’IMU, mentre per la Tari è stato modificato il regolamento che rende più precisi gli articoli 18 e 19 che trattano dell’unico occupante, che ha una riduzione del 33% se over 65 e del 10% per tutti gli altri, e delle associazioni che attuano attività, d’intesa con l’amministrazione, e portino benefici alla collettività.

La mancanza di certezze sui trasferimenti agli enti locali (“Costantemente diminuiti nel corso degli anni”) ha costretto l’amministrazione a definire il DUP, Documento Unico di Programmazione che di fatto conferma il piano delle opere pubbliche già approvato senza nessuna variazione: « Sappiamo solo con certezza dei 5 milioni di euro per entrate tributarie e dei 2 milioni di extragettito che non possono coprire i 7,5 milioni di spese correnti» commenta l’assessore.

Per cercare di recuperare anche i crediti pendenti, la giunta ha incaricato una società che permetta la riscossione: il fine è quello anche di abbassare la quota di crediti giudicati inesigibili. L’incarico costa alle casse del Comune 5000 euro.

Tra i punti approvati, il rinnovo della convenzione del servizio di Polizia Locale sovracomunale, in convenzione con Luvinate, Comerio e Biandronno mentre sono usciti Barasso e Bardello con Malgesso e Bregano. La convenzione, che sarebbe scaduta a fine anno, è stata rinnovata con l’obiettivo di creare un distretto comune coincidente con quello amministrato dalla caserma dei carabinieri. Attualmente il consorzio ha un corpo di 18 addetti.

Tra i rinnovi approvati anche il Piano per la salvaguardia e il rilancio del lago di Varese che Regione ha voluto prolungare anche aumentando gli interventi di monitoraggio e riqualificazione. Il vicesindaco Massimo Parola ha infine parlato del nuovo portale di Protezione civile regionale e dello strumento digitale che implementa gli strumenti a disposizione soprattutto nei momenti di emergenza e di crisi, grazie alla mappatura precise delle zone critiche e dei volontari a disposizione.