Teatro e attività per sognare e diventare grandi: a Bisuschio un progetto culturale dai 3 ai 20 anni

E’ stato presentato ieri pomeriggio al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio un progetto culturale dedicato ai bambini e ai ragazzi che coinvolgerà diverse scuole della Valceresio.

Tante le proposte in cui si articola il progetto: al centro ci sarà il teatro ma sono previsti anche laboratori, incontri, cinema ed escursioni “teatralizzate” per conoscere ed amare il territorio della valle.

Finanziata da un bando della Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “L’inconsistenza dell’essere” e dal Comune di Bisuschio con la partecipazione del Comune di Induno Olona, la rassegna si propone come un’occasione per offrire a bambini e ragazzi da 3 a 20 anni l’opportunità di fare un percorso vario e stimolante, fino alla conclusione del progetto: una grande festa del teatro con un festival che si svolgerà a Bisuschio il 17, 18 e 19 maggio dell’anno prossimo.

«Il progetto “L’inconsistenza dell’essere” nasce dal desiderio di offrire alle nuove generazioni la possibilità di riscoprire il lento tempo di maturazione delle cose e quindi della vita stessa – ha spiegato il direttore artistico e anima della rassegna Andrea Gosetti, di Intrecci teatrali – Oggi i bambini e i ragazzi, pressati da una costante ricerca della velocità, non riescono più ad assaporare in pieno questo processo, trovandosi così a viverne solo la superficialità, per arrivare i prima possibile alla tappa evolutiva successiva. Viene così a mancare il giusto tempo, sostituito dal ritmo e dallo spazio dei social, che diventano le nuove biglie per trascorrere le proprie giornate. Voglamo offrire spunti di riflessione, stimoli e proposte che possano rappresentare un vero e proprio bagaglio socio-culturale, necessario per formare una nuova generazione pensante, non identificata solamente dalla trappola multimediale, che tende a far scomparire l’emergere di un pensiero critico».

Alla presentazione hanno partecipato diversi docenti e dirigenti delle scuole di Bisuschio e Induno Olona, il sindaco di Bisuschio Giovanni Resteghini, l’assessore alla Cultura del Comune di Induno Olona Maurizio Tortosa. e il nuovo parroco di Bisuschio don Marco Usuelli

Ecco le proposte del progetto:

Stagione teatrale “All’altezza dei sogni”

La stagione è dedicata in particolare a bambini, ragazzi e famiglie, ma durante l’anno non mancheranno proposte per il pubblico adulto. Il progetto, che coinvolge cinque direzioni didattiche e un centinaio di classi, dall’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado, è già partito e ha già raggiunto oltre 2500 spettatori. Gli appuntamenti si terranno una domenica al mese, da novembre ad aprile, al Teatro San Giorgio di Bisuschio, sempre con inizio alle 16,30.

«Sono spettacoli che abbiamo scelto in coordinamento con i docenti, per proporre spettacoli che possano servire a bambini e ragazzi per crescere. Crediamo sia una bella opportunità per le famiglie per trascorrere un pomeriggio insieme a teatro vedendo spettacoli di qualità», ha spiegato Gosetti.

La Piccola Brera

Al progetto iniziale, pensato per i più piccoli, si è aggiunto questo progetto, che prevede una serie di attività culturali dedicate ai ragazzi più grandi, con proposte al sabato mattina che potranno spaziare dal teatro al cinema, da incontri con persone ed esperienze interessanti ad una postazione per realizzare podcast. Iniziative discusse e scelte con i ragazzi, che vedranno al centro il Cine Teatro san Giorgio, uno spazio prezioso per tutta la Valceresio, da conoscere e valorizzare. Il progetto è sostenuto e finanziato dal Comune di Bisuschio.

Un’installazione itinerante

Sarà realizzata da Intrecci teatrali un’installazione che dall’8 gennaio al 15 maggio sarà portata in tutte le scuole del territorio, per far vivere a bambini e ragazzi un’esperienza multisensoriale che li aiuti a “scavare” nelle loro emozioni e a metterle a fuoco. Si sta valutando lam possibilitò di aprire questa esperienza anche alle famiglie, in accordo con le scuole.

Visite teatralizzate

Questa parte del progetto proporrà visite didattiche teatralizzate, in luoghi del territorio che possano diventare palcoscenici naturali. Attravsro il racconto e il linguaggio artistico bambini e ragazzi andranno alla scoperta dei luoghi della valle insieme ad attori e ad una guida esperta: da Villa Cicogna Mozzoni alla linea Cadorna, dai boschi alle antiche cave, per imparare a vedere ed amare la bellezza dei luoghi in cui vivono.

Totem parlanti

L’idea è quella di segnare alcuni punti della Valceresio con dei “totem”, delle conchiglie che, attraverso una mappa-gioco legheranno i territori e li racconteranno. Attraverso un QR code sarà possibile, ascoltare delle storie che iniziano in un luogo e finiscono in un altro, accompagnando grandi e piccoli in un viaggio attraverso l’arte per conoscere il territorio e la sua storia.

Il festival “Sogni all’aria aperta”

A dieci anni dalla prima edizione tornerà il festival che ha fatto diventare Bisuschio un punto di riferimento per il teatro ragazzi. Un festival come sempre che coinvolgerà tutti, attori, pubblico e citatdini, con laboratori, conferenze, spettacoli, caccia al tesoro e tantio altro. Il festival sarà diviso in due fasi: un weekend di avvicinamento nel mese di giugno, e due settimane di programmazione a fine estate.

Tutta la programmazione potrà essere seguita sul sito di Intrecci teatrali, sulla pagina Facebook e su Instagram