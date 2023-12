Tenta di buttare la coca nel wc ma lo fermano i carabinieri di Luino

Una vecchia conoscenza dei carabinieri della compagnia di Luino e pure della stazione, criminale che interessa ad ogni livello nell’ambito della spaccio di stupefacenti nell’area del Nord del Varesotto, in particolare a Luino, quartiere Voldomino.

E difatti l’attenzione confidenziale che l’Arma sfrutta per il controllo del territorio ha dato i suoi frutti quando nella mattinata di venerdì scorso un blitz nell’abitazione di un 26 enne è andato a buon fine. Ma il giovane, accortosi dell’irruzione imminente ha tentato di gettare nel water le sostanza che aveva in casa, per la maggiore hascisc ma anche cocaina per un peso complessivo di oltre cento grammi, quantitativo che diventa pericoloso per l’applicazione del testo unico sugli stupefacenti.

L’uomo non ha gradito il fatto che i carabinieri si fossero accorti che stava per disfarsi della “roba“ e ha reagito, aggravando la sua posizione: oltre al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti ha dovuto rispondere per direttissima sabato scorso dinanzi al giudice anche dell’accusa di residenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma e un’altra misura cautelare che consiste nell’obbligo di dimora.