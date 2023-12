Uno spettacolo teatrale per raccontare la montagna: Marco Albino Ferrari a Spazio YAK di Varese

CHIEDI ALLE MONTAGNE

La stagione teatrale di prosa “Latitudini” chiude il 2023 con una nuova produzione di Karakorum Teatro, Teatro Filodrammatici di Milano e CAI.

In attesa dei nuovi appuntamenti della stagione teatrale, online su www.spazioyak.it a partire dal 13 dicembre, scopriamo insieme lo spettacolo in scena a Spazio YAK (Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese) venerdì 15 e sabato 16 dicembre alle 21.00 “Chiedi alle montagne”

LO SPETTACOLO

Uno spettacolo teatrale che mette al centro le montagne. E attraverso le montagne parla non solo di cambiamenti climatici e grandi silenzi ritrovati, ma di cambiamenti umani, etici, culturali, ai quali tutti noi oggi siamo chiamati a dare risposta.

Due protagonisti, che forse sono un solo soggetto intenzionale a più dimensioni, si calano in una storia “privata”: la figura centrale dello Scrittore sembra raccontarsi, anche se, a ben guardare, racconta altro da sé in un gioco di specchi con le montagne, metafora di un profondo ripensamento sui nostri modelli di vita. Si fondono i ghiacciai, ma anche le certezze. Ciò che sembrava sicuro si frantuma in inediti quesiti sui grandi temi esistenziali.

La voce narrante di Marco Albino Ferrari, il suo punto di vista personale va via via ad allargarsi su altre focali fino ad abbracciare la misura pubblica, universale. E, facendolo, mette sempre più in dubbio le certezze su cui ci appoggiamo.

Per la prima volta Ferrari – già presente in diversi teatri come narratore e conferenziere – ora non è solo sulla scena, ma in dialogo con Emanuele Arrigazzi, che rappresenta il dubbio, l’altro da sé, ciò che alle montagne puoi chiedere.

Uno spettacolo che ribalta il memoir con ironia e leggerezza, e che tenta di raccontare un pianeta che non ci sarà più. A dircelo sono proprio le montagne che, invertendo ogni luogo comune, ci svelano molto più di quello che noi chiediamo.

LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Sabato 16 dicembre è prevista una presentazione del libro “Assalto alle Alpi” alle ore 18.00 a Spazio YAK. Seguirà aperitivo alle 19.30 a cura di Zona Franca. Ingresso gratuito, prenotazione su www.spazioyak.it

CREDITI

Un progetto ArrigazzideMandato | di Allegra de Mandato e Marco Albino Ferrari | Testi di Marco Albino Ferrari | Dramaturg Allegra de Mandato | Regia Emanuele Arrigazzi e Stefano Beghi | Con Marco Albino Ferrari e con Emanuele Arrigazzi | Produzione Teatro Filodrammatici di Milano, Karakorum Teatro e CAI