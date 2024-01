A Castellanza discesa delle befane e musical per festeggiare l’Epifania

Doppio appuntamento finale per la rassegna “Accendi il Natale” a Castellanza in occasione dell’Epifania.

Sabato 6 gennaio si inizia la mattina con la sezione cittadina del CAI Club Alpino Italiano che alle 11 propone alla chiesa di San Bernardo di Castegnate la tradizionale discesa delle befane dal campanile seguita dall’incontro con i bambini. All’evento parteciperà anche il Corpo musicale Santa Cecilia, e verrà inoltre organizzato un banco per la vendita di arance: il ricavato sarà devoluto all’associazione Operazione Mato Grosso per il sostegno alle emergenze in America Latina.

Alle 21, poi, al Teatro di via Dante verrà proposto il musical “Sisters” portato in scena dalla compagnia teatrale Amici per un sogno di Gravellona Toce. Il musical, liberamente tratto da “Sister Act” con l’adattamento e la regia di Renata Mariotti, è presentato da La Mensa del Padre Nostro: il ricavato della bigliettazione della serata, patrocinata dal comune, andrà a sostegno dell’attività della realtà cittadina. Il costo del biglietto è di 15 euro, con prevendita al 14 Art Gallery Caffè in via Veneto a Castellanza.