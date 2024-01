Addio a Giancarlo Biasuzzi, leggenda del rally varesino

Chi si è appassionato ai rally, nella nostra provincia, ha senza dubbio imparato presto a conoscere il suo nome. Giancarlo Biasuzzi è morto ieri – venerdì 26 – all’ospedale di Busto Arsizio all’età di 83 anni lasciando un profondo cordoglio nel mondo delle corse.

Biasuzzi era stato grande protagonista soprattutto tra gli anni Settanta e Ottanta, un’epoca d’oro per il rallysmo locale, ricco di figure e di gare molto amate. Il pilota di Gallarate era legato soprattutto al marchio Lancia: in carriera vinse dapprima con la Fulvia, poi con la leggendaria Stratos (foto in alto, pubblicata da Andrea Sabella) e con la 037. In seguito fu portacolori della Opel (con la Kadett) e infine con la Renault Clio.

Tanti i successi e i piazzamenti sul podio: Biasuzzi vinse per ben cinque volte il Rally ACI Varese, predecessore dell’attuale Rally dei Laghi, ma trionfò anche al Valli Ossolane, al Lazio, alla Coppa Valtellina, al Como e in altre gare ancora.

L’ultimo saluto a Giancarlo Biasuzziè stato fissato per lunedì 29 gennaio nella chiesa di San Paolo Apostolo a Sciaré di Gallarate. La cerimonia funebre inizierà alle ore 15,30.