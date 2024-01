Amca Elevatori, doppio turno casalingo per allungare in classifica

Prima partita dell’anno solare ed esordio casalingo stagionale per la Handicap Sport Varese impegnata nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. Il torneo ha preso il via a dicembre con un primo turno che ha visto i biancorossi vincere senza grossi problemi a Torino (54-80): ora l’Amca Elevatori è pronta per un doppio turno interno con cui provare a prendere il largo in classifica.

Sabato 13 gennaio la squadra guidata in panchina dal tandem Marinello-Pedron si mostrerà davanti al pubblico amico del PalaCusInsubria (palla a due alle ore 16,30) nel match contro i Bradipi Bologna. La formazione emiliana è ancora a secco… di partite visto che il primo match contro Seregno è stato rinviato ma sulla carta l’Amca Elevatori non dovrebbe avere problemi a incassare i due punti.

Più difficile il turno della prossima settimana (sabato 20) quando a Varese arriverà la Icaro Brescia che potrebbe essere un’avversaria reale per la supremazia del girone e che ha incassato a sua volta i primi due punti superando la Gioco Parma nel match inaugurale.

Detto questo, l’Amca dovrà puntare a fare risultato a prescindere dalla caratura degli avversari: il test di Torino è stato positivo e ha permesso di inserire meglio nei meccanismi biancorossi i due stranieri ingaggiati dal club presieduto da Carlo Marinello, ovvero il marocchino Samadi (foto in alto di M. Longo) e lo spagnolo Iragorri. L’ingresso agli spalti sarà, come sempre, gratuito.