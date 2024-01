Auto slitta sul ghiaccio, problemi in via Mulini Grassi a Varese

Problemi venerdì mattina prima dell’alba nella sede viaria che porta dalla zona industriale di Induno Olona a Sant’Ambrogio di Varese, il tratto di strada è la via Mulini Grassi. Il traffico è rimasto bloccato, poi via via reso percorribile dalla polizia locale per via di un veicolo rimasto bloccato da una lastra di ghiacchio sulla strada. Si tratta di una via particolarmente soggetta a basse temperature quando la notte gela, vista la posizione orografica (nella prima valle dell’Olona).

Non ci sono feriti; sul posto è rimasta una pattuglia della polizia stradale di Varese nell’attesa della messa in sicurezza dell’auto così da rendere nuovamente percorribile senza problemi il tratto interessato.