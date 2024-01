Carenza di personale in Comune e disservizi per i cittadini di Cislago, una mozione per chiedere chiarezza

Il gruppo di minoranza Cislago in Comune firma una mozione per chiedere al Consiglio comunale di Cislago chiarimenti in merito alla situazione del personale dell’ente comunale.

È la consigliera di minoranza Debora Pacchioni di Cislago in Comune a protocollare una mozione per chiedere al Consiglio comunale di Cislago chiarimenti in merito alla situazione del personale dell’ente comunale.

Nella mozione, protocollata lo scorso 11 gennaio, si fa riferimento alla carenza di personale in diversi uffici del Comune, con conseguenti disservizi ai cittadini.

«Nel corso degli anni si sono alternati diversi dipendenti che hanno chiesto la mobilità verso altri Comuni o servizi e che la situazione, ad oggi, è in continua evoluzione – si legge nella mozione -. Negli ultimi mesi si sono creati disagi per i cittadini che hanno avuto difficoltà nel rivolgersi ad alcuni sportelli e che altresì la presenza sul territorio delle forze che dovrebbero attivare controlli e fornire aiuto alla popolazione è scarsa e poco tangibile».

Il gruppo Cislago in Comune chiede quindi al sindaco Stefano Calegari e alla sua maggioranza di sapere quante persone siano oggi dipendenti del Comune e, di queste, quante siano assunte a tempo indeterminato, quante con contratto a termine e quanti siano i collaboratori con progetti di Dote Comune o attraverso il Servizio Civile Universale, quante domande di mobilità e/o trasferimento, oltre a dimissioni, siano state presentate dal personale in forza al Comune di Cislago dall’insediamento di questa amministrazione e quante di queste siano state già accettate e, di conseguenza, quanto e quale personale (da intendersi ruolo e mansione) non è più in forza al Comune.

Il gruppo di minoranza chiede anche di sapere quante domande siano state eventualmente rigettate, quante domande siano attualmente pendenti ed in attesa di risposta, se sono noti i motivi o i disagi e problematiche che hanno spinto molti dipendenti a chiedere i suddetti trasferimenti e, laddove non noto, se questa amministrazione ha tentato di capire tali ragioni e se è riuscita ad individuarne alcune ed infine come questa amministrazione intende intervenire per le eventuali sostituzioni ed assunzioni di nuovo personale, per quali ruoli e mansioni ed i tempi di attuazione.

La mozione dovrebbe essere calendarizzata in occasione del prossimo Consiglio comunale.