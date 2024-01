Cavaria, “quella frase sugli stipendi non è mai stata detta”

«Io non ho mai detto che l’assessore Ciconti “ha rubato lo stipendio per cinque anni”. Il rappresentante del Pd non era neppure in consiglio, lo sfido a dimostrare che l’ho detta».

A parlare è il sindaco di Cavaria con Premezzo Franzo Zeni, che contrattacca su tutta la linea, di fronte all’ultimo comunicato del Pd di Cavaria-Jerago, che ha rimesso sotto la lente la rottura tra l’assessora Ciconte e il resto della maggioranza.

La rottura è stata piuttosto animata, in aula. Nonostante si fosse alla presa d’atto di una situazione incancrenitasi nel tempo, il momento formale ha visto uno scontro duro.

E qui viene il punto contestato. Perché da un lato Zeni – ovviamente – non nasconde il rapporto deteriorato con la sua (ex) delegata all’urbanistica e lavori pubblici, dall’altro contesta invece l’esistenza di una frase specifica. Vale a dire – appunto – l’accusa a Ciconte di aver – appunto – «rubato lo stipendio per cinque anni». Espressione virgolettata sui giornali nelle settimane passate ma che Zeni smentisce.

«Non l’ho mai detto, nel modo più assoluto. Frenda non era neppure presente, non c’è una registrazione che dica una cosa del genere. Sfido a dimostrare che abbia detto quelle parole».

Il clima si va surriscaldando anche perché nella primavera 2024 si andrà a elezioni, a Cavaria con Premezzo. «Il Pd a Cavaria non può dirsi opposizione, non c’è alcun rappresentante del Pd in consiglio né a Cavaria né a Jerago» dice Zeni. Se hanno il nome per le elezioni inizino a tirarlo fuori, mettendoci la faccia, non indicando con le dita cose che non esistono». Riferimento in particolare alla polemica sul tema del Pgt, che nelle settimane passate ha visto una serie di interventi botta-e-risposta tra amministrazione Zeni e Pd.