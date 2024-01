Cunardo dice addio a don Ludovico

E’ spirato questa mattina, all’età di 90 anni, don Ludovico: per 39 anni parroco di Cunardo. Una figura vivace, tanto negli intenti quanto nello spirito, che lascia un grande vuoto nella comunità, avendo presenziato a molteplici momenti cruciali della vita dei suoi parrocchiani, celebrando matrimoni, battesimi e anche funerale.

Originario di Menaggio, provincia di Como, don Ludovico è arrivato a Cunardo nel 1971 e ha legato la sua vita al paese, decidendo di rimanere anche dopo aver concluso il suo incarico nel 2010. La sua affezione al territorio lo ha portato a stabilirsi lì, vivendo con la sorella fino allo scorso anno, quando lei è venuta a mancare. Successivamente, si era trasferito all’Istituto Santa Croce a Como, dove è venuto a mancare questa mattina.

«In questo momento affiorano tanti ricordi legati alla mia crescita con lui – racconta la sindaca di Cunardo Pinuccia Mandelli -. L’ho conosciuto durante la seconda media, quando era il mio insegnante di religione. Come molti altri cunardesi che ha visto crescere, lo ricorderemo per sempre. È stata una presenza di grande importanza per il nostro territorio».

I funerali si terranno lunedì 15 gennaio alle 15:00 nella chiesa parrocchiale di Sant’Abbondio.