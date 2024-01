Dakar verso il gran finale, Amos risale la classifica

Mancano tre sole tappe al termine del Rally Dakar 2024, scattato il 5 gennaio e in procinto di decretare i vincitori di un’edizione ancora molto incerta sia tra le moto sia tra le auto. Saranno quindi decisivi gli ultimi 1.500 chilometri (900 dei quali di prove speciali) per un verdetto che tiene sulle spine partecipanti e tifosi.

A oggi – martedì 16 – in testa ci sono Carlos Sainz su Audi tra le auto e Ricky Brabec su Honda tra le moto ma entrambi hanno margini relativamente risicati (in questo genere di gare si fa presto a perdere o guadagnare manciate di minuti). Al loro inseguimento ci sono alcuni dei nomi più importanti quando si parla di raid: Sainz (ex campione del mondo rally e padre del pilota della Ferrari di Formula Uno) precede Sebastien Loeb con un Hunter Prodrive e Lucas Moraes sulla prima delle Toyota Hylux. Brabec invece conserva un margine sulla Hero di Ross Brench, sulle altre Honda affidate ad Adrien Van Beveren e José Ignacio Cornejo e sul duo KTM formato da Kevin Benavides e Toby Price.

Prosegue in modo positivo, intanto, anche la gara di Eugenio Amos: il pilota varesino (foto MCH), con il navigatore Paolo Ceci, ha dovuto superare una serie di sfortune nella prima parte del rally in cui è stato rallentato da numerose forature. Dalla tappa marathon però è iniziata una rimonta che ha riportato Amos nella top 20: grazie al 17° posto nella 9a tappa, ora il 38enne che gareggia con una Hylux preparata dal team Overdrive si trova in 18a posizione.

Se riuscirà a confermare il trend degli ultimi giorni, il pilota di Varese potrà provare a entrare tra i migliori quindici. Eugenio è il primo tra i piloti italiani anche se il navigatore Maurizio Gerini (in coppia con la spagnola Laia Sanz) è 15°.

Buono anche il cammino di Christine Giampaoli Zonca, la pilota di origini varesine che vive a Tenerife e che partecipa alla Dakar con un veicolo side-by-side, un Can-Am Maverick condiviso con il navigatore argentino Ricardo Torlaschi. “Christine GZ” sta lottando per la top ten di classe SSV e, a tre giorni dalla conclusione, si trova in 12a posizione. A rendere ancora più importante il suo cammino è il terzo posto (nella propria categoria di veicoli) tra gli esordienti nel raid più famoso e duro al mondo.

La Dakar terminerà il prossimo venerdì 19 gennaio. Da percorrere ci sono ancora una frazione con partenza e arrivo ad Alula, una che porterà i concorrenti da Alula a Yanbu, sulle rive del Mar Rosso, che sarà anche la località in cui terminerà questa edizione tutta saudita della corsa.