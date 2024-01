È tutto vero, il nuovo singolo di Ditonellapiaga

Dopo aver mostrato il suo volto più intimo e personale con il brano Fossi come te, Ditonellapiaga – pseudonimo di Margherita Carducci – arriva su tutte le piattaforme digitali con È tutto vero, il nuovo singolo fuori venerdì 12 gennaio per BMG/Dischi Belli e già disponibile in pre-save. Caratterizzato da inconfondibili sonorità house di fine anni ’90 che viaggiano su cassa dritta e un martellante synth bass, È tutto vero è la giusta miccia per innescare, in chi lo ascolta, quell’irresistibile groove up-tempo da ballare a perdifiato.

Secondo estratto dal nuovo album di prossima uscita, il brano fa da perfetto stargate per entrare in 2 minuti e 48 secondi nel versatile ed istrionico mondo 100% Ditonellapiaga, dove sarcasmo e consapevolezza di sé scorrono nelle vene musicali dell’artista romana.

“Un concerto di opinioni altrui, genitori, sorelle e altri, sempre pronti a criticare la qualunque al momento meno opportuno, va a scontrarsi con la mia personale visione di me stessa: contraddittoria, cangiante ma allo stesso tempo 100% me. E quando il chiacchiericcio diventa troppo rumoroso per essere ignorato rimane solamente una cosa da fare: caricarsi della giusta dose di autoironia e confessare che hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, che non è vero niente o che forse in realtà è vero tutto, perché in fin dei conti a volte la verità è così poco interessante” – racconta Margherita.

Se i prossimi mesi si preannunciano densi di nuova musica, Ditonellapiaga sta scaldando i motori per un maggio all’insegna dei live, con due grandi appuntamenti a Roma e Milano: il primo, prodotto da Magellano Concerti, in programma il 15/5 a Largo Venue (maggiori info sul sito di Magellano Concerti), mentre a fine maggio Margherita sarà tra gli artisti protagonisti del MI AMI Festival 2024 al Circolo Magnolia (biglietti disponibili su Dice).