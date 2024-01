Epifania a Firenze per la Uyba contro la forte Scandicci

Nella coloratissima cornice di Palazzo Wanny a Firenze, inizia il 2024 della UYBA Volley Busto Arsizio che sarà impegnata sabato 6 gennaio nella prima partita annuale in trasferta contro le padrone di casa della Savino del Bene di Scandicci (inizio partita ore 17.30).

La formazione toscana, guidata da coach Barbolini, è attualmente al terzo posto in classifica con 35 punti ed è una delle formazioni quotate a giocarsi la lotta allo scudetto. Lualdi e compagne sono consapevoli della forza della formazione avversaria ma scenderanno in campo determinate a fare una bella partita. In panchina sarà presente anche l’opposto statunitense Skylar Fields che è arrivata in Italia il 31 dicembre e da inizio settimana si allena con le sue nuove compagne.

Coch Barbolini dovrebbe schierare il sestetto titolare composto dalla regista Ognjenovic in diagonale con Antropova, Da Silva e Nwakalor al centro, la coppia Herbots e Zhu in attacco e Beatrice Parrocchiale libero.

La UYBA dovrebbe scendere in campo con il classico sestetto composto dalle regista Boldini in diagonale con Carletti, la coppia di centrali Lualdi e Sartori, Piva e Bracchi in attacco e Zannoni libero.

A commentare la partita, la capitana Giuditta Lualdi: “Andiamo a Scandicci dopo un periodo di riposo che ci è servito per recuperare bene da tutti gli acciacchi e per lavorare fisicamente, l’idea è quella di proseguire il percorso iniziato contro Conegliano e Milano: tutte queste per noi sono partite molto difficili ma in cui l’obiettivo è sempre esprimere il miglior gioco possibile per poi essere veramente pronte per le gare in cui vogliamo portare a casa punti importanti per la nostra classifica. In questi giorni ci stiamo allenando anche con Skylar Fields che ci sta dando una grossa mano: il livello degli allenamenti si sta alzando e sono sicura che anche in partita si vedrà”.

Savino del Bene Scandicci – UYBA Volley Busto Arsizio

Savino del Bene Scandicci: 2 Alberti, 3 Herbots, 4 Zhu, 6 Ruddins, 7 Di Iulio, 9 Ognjenovic, 11 Parrocchiale (L), 13 Armini (L2), 14 L. Nwakalor, 16 Da Silva, 17 Antropova, 18 Diop.

UYBA Volley Busto Arsizio: 2 Bracchi, 3 Fini, 4 Piva, 5 Fields, 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini.

Il programma della seconda giornata di ritorno

Trasportipesanti Casalmaggiore – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Volley Bergamo 1991

Savino Del Bene Scandicci – Uyba Volley Busto Arsizio

Wash4green Pinerolo – Il Bisonte Firenze

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Honda Olivero S.Bernardo Cuneo

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Roma Volley Club

Allianz Vero Volley Milano – Itas Trentino

Classifica

Prosecco Doc Imoco Conegliano 41 (14 – 0)

Allianz Vero Volley Milano 37 (13 – 1)

Savino Del Bene Scandicci 35 (12 – 2)

Igor Gorgonzola Novara 33 (11 – 3)

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 25 (8 – 6)

Wash4green Pinerolo 21 (7 – 7)

Roma Volley Club 18 (6 – 8)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia 18 (6 – 8)

Il Bisonte Firenze 16 (6 – 8)

Uyba Volley Busto Arsizio 14 (4 – 10)

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 13 (5 – 9)

Volley Bergamo 1991 11 (3 – 11)

Trasportipesanti Casalmaggiore 9 (2 – 12)

Itas Trentino 3 (1 – 13).