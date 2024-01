Il fagnanese Matteo Gabbia torna al Milan

Ritorno a casa per Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 nato a Busto Arsizio e cresciuto a Fagnano Olona è rientrato al Milan dopo i mesi di prestito in Spagna, al Villarreal.

Un’esperienza ne LaLiga con 7 presenze per il difensore centrale, richiamato dal club rossonero per far fronte all’emergenza dovuta ai tanti infortuni che hanno colpito il reparto arretrato milanista.