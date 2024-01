 Il “Tara” ci ha lasciato. Lutto nella Fim Cisl dei Laghi

La morte di Vincenzo Taravella, 66 anni di Cadrezzate, scomparso a causa di un malore improvviso giovedì scorso mentre si trovava in montagna, lascia un vuoto profondo nella Fim Cisl dei Laghi il sindacato dei lavoratori metalmeccanici. Taravella, che da circa dieci anni era in pensione, aveva lavorato allo stabilimento Whirlpool di Cassinetta ed era un delegato sindacale molto apprezzato per la sua capacità di mettersi al servizio degli altri. Tra l’altro era anche il coordinatore della protezione civile di Cadrezzate con Osmate. Vincenzo lascia la moglie Patrizia e i figli Eleonora con Davide e Nicolò e le adorate nipoti Gea e Alice

Ai funerali che si terranno oggi, lunedì 8 gennaio alle 15 (con rosario alle 14 e 30) nella chiesa parrocchiale Santa Margherita di Cadrezzate, parteciperanno anche i vertici della Fim Cisl dei Laghi a partire dal segretario provinciale Gennaro Aloisio.

Il ricordo di Tiziano Franceschetti componente della segreteria della Fim Cisl dei Laghi e storica Rsu della Whirpool di Cassinetta di Biandronno.

«Vincenzo lascia un grande vuoto per la sua umanità e conoscenza infinita Vincenzo per noi tutti era ” il Tara” l’abbiamo sempre chiamato così. Per noi non era un collega che aveva militato per oltre 30 anni nel sindacato, con una visione sempre progressista e costruttiva, che non conosceva orario e non era raro che si fermasse fuori dal turno di lavoro per risolvere problemi di iscritti e colleghi. Per noi non era solo un amico che nonostante da molti anni era già in pensione in qualunque momento lo cercassimo era disponibile e trovava sempre soluzioni e suggerimenti per i problemi che gli si esponeva oltre ad essere il nostro referente fiscale. Per noi era una persona di famiglia che in questi giorni ci ha lasciato ma solo nella sua vita terrena. Caro “Tara” ti ricorderemo sempre i tuoi insegnamenti e il contributo che hai lasciato ci hanno reso e ci renderanno persone migliori, come lo eri tu onesto e sincero. Grazie di essere stato nelle nostre vite buon viaggio».