In sala Veratti a Varese una mostra che racconta l’Iran

Si terrà sabato 13 gennaio alle 17 in Sala Veratti (in Via Veratti 20 a Varese) l’inaugurazione della mostra “Donna Vita Libertà”

(Sala Veratti – Foto d’archivio)

Si terrà sabato 13 gennaio alle 17 in Sala Veratti (in Via Veratti 20 a Varese) l’inaugurazione della mostra “Donna Vita Libertà”: l’evento presenterà le opere di Paria Shahrabi, scultrice, pittrice e direttrice artistica dei musei di Teheran, e Reza Khatir, fotografo e professore universitario di comunicazione visiva, e racconterà attraverso l’arte figurativa l’Iran tra passato, presente e speranze per il futuro.

L’evento di presentazione sarà introdotto da Francesca Ciappina, portavoce della Conferenza Donne DEM di Varese, e da Emanuela Dyrmishi, analista geopolitica e specialista in relazioni transculturali, migrazione e terrorismo. Interverranno anche Paria Sarabi e Reza Khatir insieme ad Alba Bonetti, presidente di Amnesty Italia, Rossella Dimaggio, assessora del Comune di Varese, e Helin Yildiz, consigliera comunale di Varese.

L’evento, organizzato dalla conferenza Donne Democratiche di Varese e patrocinato dal Comune di Varese, è realizzato in collaborazione, tra gli altri, con Aime, Pro Loco Varese, l’Associazione Nazionale Carabinieri.

LE INFO DELLA MOSTRA

La mostra sarà aperta al pubblico fino all’11 febbraio 2024. Gli orari di visita sono i seguenti: