Investito un ciclista di 15 anni a Saronno

Doppio incidente a Saronno e Bollate con coinvolti due ciclisti. A Saronno un ragazzino di 15 anni è stato investito in via Bergamo intorno alle 16 di mercoledì 3 gennaio, medicato dai sanitari della Croce Rossa locale. A Bollate poco dopo, alle 16.30 circa, ad essere travolto è stato un 86enne, in via don Luigi Uboldi: anche lui soccorso dai mezzi di Areu.