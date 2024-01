Laveno, Caravate e Leggiuno unite con “Puliamo il territorio”

Torna l’appuntamento per l’ambiente che unisce i comuni di Laveno Mombello, Caravate e Leggiuno. L’iniziativa Puliamo il territorio è in programma per sabato 20 gennaio, alle 14 nei diversi comuni: a Laveno l’incontro è al Gaggetto, a Caravate in via Leopardi e a Leggiuno in piazza Marconi.

Chiunque voglia unirsi alla manifestazione è il benvenuto: ai partecipanti verranno forniti guanti e gilet ad altra visibilità.