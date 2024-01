L’importanza della prevenzione orale per la salute: i consigli dell’igienista Alessandro Baltieri

«C’è poca cultura e grande disinteresse. Eppure la patologia parandontale è correlata a 57 diverse malattie sistemiche». Il dottor Alessandro Baltieri, laureato in Igiene Dentale presso l’università Vita Salute San Raffaele dal novembre 2022 ed iscritto all’ordine FNO TSRM e PSTRP di Varese, spiega l’importanza della prevenzione orale nella salute delle persone.

« In generale, verso l’ambito odontoiatrico c’è una sorta di avversione, un timore diffuso. Spesso viene considerato solo come un costo, sottovalutando l’importanza della salute della cavo orale. L’attenzione all’igiene, invece, è fondamentale per il benessere di una persona perché la bocca è una via d’ingresso per agenti patogeni e costruire efficacemente una barriera è importante. Tra le malattie sistemiche che maggiormente traggono vantaggio da un’adeguata prevenzione sono le malattie cardiovascolari come l’endocardite infettiva o il diabete. Ma, come dicevo, sono 57 le malattie che hanno correlazione».

Il dottor Baitieri a marzo inizierà un master universitario per igienisti dentali presso l’università di Torino, l’unico in Italia accreditato con la società europea di parodontologia (EFP) ovvero la società che scrive linee guida di odontoiatria in Europa e fa ricerca scientifica per quanto riguarda l’intera branca dell’odontoiatria. « Sono il primo igienista dentale dell’albo e nella provincia di Varese a essere entrato a questo Master di importanza europea, nonostante la mia giovane età. Il mio obiettivo è quello di ampliare la prevenzione ma anche l’informazione sul valore della prevenzione».

Durante gli anni di studio universitari al san Raffaele, gli studenti svolgevano attività nei reparti dell’ospedale: « In particolare avevamo un progetto che coinvolgeva i pazienti della terapia intensiva a cui assicuravamo l’igiene orale attraverso spazzolini adeguati per decontaminare il cavo orale. Abbiamo svolto un’attività analoga anche con i bambini dell’oncoematologia pediatrica per lenire il bruciore legato alla terapia».

Il master impegnerà l’igienista sino a novembre: « Ho un progetto con il comune di Castiglione per promuovere la cultura dell’igiene orale nelle scuole primarie. È importante investire sui più giovani, perchè sviluppino un’attenzione alla prevenzione e non solo alla cura».