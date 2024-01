Mastini senza sosta: a Pergine il secondo esame del 2024 

Quando verrà messo in gioco il primo disco, non saranno passate neanche 48 ore dalla vittoria contro l’Alleghe alla Acinque Ice Arena (leggi qui). Eppure i Mastini saranno chiamati a confermarsi nella seconda giornata del Master Round dell’Italia Hockey League sul ghiaccio di Pergine sabato 6 gennaio (ore 18.45).

E non sarà una sfida facile per i gialloneri, che affronteranno la squadra più in forma del campionato, che arriva da un dicembre ottimo, nel quale ha già battuto Varese 2-0 (leggi qui), aumentando le proprie percentuali per candidarsi alla vittoria del campionato. E non è un caso il primo posto conquistato nella prima parte di stagione, arrivando a pari punti con il Caldaro ma con un dato impressionante: 81 gol fatti.

Le linci hanno iniziato nello stesso solco anche il nuovo anno: a loro volta impegnate nella serata di giovedì 4 gennaio, hanno espugnato con un netto 7-2 lo stadio del ghiaccio di Appiano.

L’ottimo periodo del Pergine sarà uno stimolo in più per Vanetti e compagni, chiamati a dare la propria versione migliore per riuscire a ottenere una vittoria che conterà ben più dei punti in classifica.