Maxi sequestro di droga a Rho, trovati più di 12 chili di hashish, marijuana e cocaina

Maxi sequestro di droga a Rho. Il blitz è stato messo a segno nella mattinata di lunedì 8 gennaio, da una pattuglia della Polizia Stradale della sottosezione di Olgiate Olona, durante un ordinario servizio di vigilanza sull’Autostrada dei Laghi A8, nel Comune di Rho.

Dal controllo di una autovettura Volkswagen T-Roc sulla quale viaggiavano due uomini, un italiano ed un rumeno, entrambi di circa vent’anni ed incensurati sono spuntati in tutto 12 chilogrammi di sostanza stupefacente tra hashish, marijuana e cocaina.

Fin dai primi istanti i due hanno mostrato un particolare stato di agitazione, palesando l’intenzione di terminare il controllo quanto prima. Tale comportamento ha destato i sospetti negli operatori di polizia, che hanno approfondito le verifiche, trovando all’interno dell’autovettura circa 1,2 Kg di hashish ed una somma di denaro contante di circa 500 euro.

Dopo rapidi accertamenti, il personale della Polizia Stradale ha effettuato una perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due soggetti, residenti nelle province di Bergamo e Cremona, che portava al ritrovamento di altra droga, hashish, marijuana e cocaina, per un totale di oltre 12 Kg. Trovate nel corso dei controlli anche una pistola scacciacani con relativo munizionamento a salve, priva di tappo rosso, un machete, bilancini di precisione, coltelli a serramanico ed a farfalla ed una macchina per il confezionamento delle dosi di sostanza illecitamente detenuta.

I due uomini sono stato arrestati per il reato in concorso di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Milano portati in carcere a Milano.