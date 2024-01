Movimenti di mercato in Eccellenza: Brignoli alla Caronnese, Otelè alla Sestese

La finale di Coppa Italia di Eccellenza vinta dalla Solbiatese (leggi qui) è stato un ottimo antipasto di quello che sarà il girone di ritorno del Girone A, con il campionato ancora aperto e tante squadre pronte a rilanciarsi. Il mercato invernale è stato movimentato e fino all’ultimo le squadre stanno lavorando per rafforzarsi. Gli ultimi due colpi, prima dell’inizio del girone di ritorno previsto per domenica 14 gennaio, li hanno messi a segno Caronnese e Sestese.

A Caronno Pertusella, dopo aver strappato al Casteggio il capocannoniere del girone Andrea Migliavacca, approda il centrocapista centrale Tommaso Brignoli, un colpo direttamente dalla Serie C. Per lui quattro stagioni alla Pro Patria condite però da una serie di infortuni che non gli hanno fatto trovare continuità.

Centrocampista classe 1999, nato a Desio, un passato nel vivaio dell’Inter e nel Monza. Nelle ultime 5 stagioni ha giocato in Serie C con la maglia della Pro Patria e della Pro Sesto: in questi anni ha accumulato più di 60 presenze tra campionato e coppa. Nel 2018 ha vissuto la gioia della vittoria del torneo di Viareggio con la maglia dell’Inter nella finale vinta contro la Fiorentina per 2-1.

A Sesto Calende invece arriva un attaccante francese: Hervé Otelè. L’ala offensiva classe 2000 in provincia ha già giocato al Città di Varese nella stagione 2020-2021 con 7 gol in 30 partite. Poi l’esperienza a Derthona e Breno, sempre in Serie D prima di un’avventura in Francia. Ora la maglia della Sestese per rilanciarsi.