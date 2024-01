Nata 30 anni fa a Malpensa ParkinGo group diventa società per azioni

Nata quasi 30 anni fa a Malpensa, la società ParkinGO Group, il primo network di parcheggi aeroportuali, diventa una società per azioni. «È un passo naturale per un gruppo come il nostro che ha milioni di clienti in tutta Europa. Dopo 29 anni di crescita organica, stiamo ora accelerando su fondamenta molto robuste» dice il founder Giuliano Rovelli.

Il 2023 è stato un anno record per la società che segna un aumento del fatturato del +35% sul 2022 e +43% sul 2019. «Questo grazie al solido rapporto di fiducia instaurato con i nostri clienti – continua Rovelli -che hanno compreso chiaramente che la nostra azienda è impegnata a offrire e innovare costantemente i servizi per loro».

ParkinGo può infatti vantare quasi 3 milioni di clienti ogni anno, oltre 7500 aziende convenzionate e più di 100 multinazionali affiliate.

L’iniziativa si inserisce nella scia dello sviluppo dell’autonoleggio di ParkinGO attraverso il brand RentSmart24 e dell’acquisizione di alcuni competitor nel mondo dei parcheggi aeroportuali. Negli ultimi due anni sono entrati nel portafoglio del gruppo: ParkToAir, Bravo Parking e Autoport che si aggiungono a FastParking acquisito nel 2016.

ParkinGO è anche presente nei principali aeroporti di: Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Austria, Svizzera e continuerà la sua espansione all’estero anche fuori dall’Europa. «Stiamo ampliando le nostre linee di business con un’offerta di mobilità in costante evoluzione continuando un percorso iniziato nel 1995 – sottolinea Riccardo Bellini, ceo di ParkinGO – I nostri sono hub aperti tutti i giorni, 24 ore su 24, in grado di fornire i servizi di cui ha bisogno il nostro cliente, negli anni abbiamo ampliato la gamma dei servizi oltre il parcheggio e oggi presso le nostre strutture si possono noleggiare auto attraverso il nostro brand RentSmart24».

Il 2024 segna l’ingresso del Gruppo nel settore del noleggio a medio e lungo termine con l’intento di soddisfare le richieste della clientela che non è più solo il viaggiatore ma anche chi cerca soluzioni smart di mobilità.