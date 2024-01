Ritmi sostenuti per i lavori in corso a Largo Flaiano a Varese: la nuova rotonda prende forma

Il cantiere della rotonda di Largo Flaiano a Varese sta procedendo a ritmo sostenuto. L’ultima settimana di gennaio ha visto un notevole afflusso di lavoratori e l’introduzione di numerose novità.

Tra le innovazioni più significative, spiccano i due dossi-attraversamenti pedonali protetti su Via Tamagno e Via Gradisca. Questi miglioramenti per la sicurezza dei pedoni sono accompagnati dal definitivo spianamento del divisore di carreggiata sul ponte vecchio e dalla sua asfaltatura. Lavori stanno trasformando l’area visibilmente, che sta assumendo sempre più il suo nuovo aspetto.

L’apertura della nuova rotonda è sempre più imminente e si prevede che avverrà a febbraio, molto probabilmente nei primi giorni del mese. Questo porterà a molti cambiamenti nella viabilità della zona: non solo verranno rimossi i semafori, secondo il progetto originale è prevista infatti anche l’inversione di senso tra via Lazio e via Gradisca.

Con l’apertura della nuova rotonda i lavori saranno arrivati alle battute finali: la chiusura del cantiere è prevista per la primavera.