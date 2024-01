Sacco azzurro a Busto Arsizio. Al via la distribuzione per la zona 4 (Borsano e parte di Sacconago)

E’ partita oggi, martedì 9 gennaio, la distribuzione dei sacchi azzurri nella zona di raccolta n. 4 della città (parte del quartiere di Borsano e parte di Sacconago, si vedano zone di raccolta su www.agesp.it), presso i locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Borsano in via S. Pietro 19, nelle seguenti fasce orarie:

– Lunedì – martedì – mercoledì: ore 8.00-14.00

– Giovedì – venerdì: ore 13.00-19.00

– Sabato: ore 9.00-15.00.

Lo “sportello temporaneo” rimarrà attivo fino a sabato 20 gennaio, ma in caso di impossibilità al ritiro nei modi e tempi sopra indicati, è comunque sempre possibile ritirare la dotazione di sacchi azzurri sia presso i distributori automatici dislocati in città che presso lo Sportello Clienti Igiene Ambientale di AGESP in via Canale 26 (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00, festivi esclusi).

Ricordiamo, inoltre, che mercoledì 10 gennaio, alle ore 20.30 presso la Sala di Comunità Aurora di via S. Pietro 15 avrà luogo il secondo incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale saranno illustrate le novità relative alla “raccolta puntuale” e chiariti eventuali dubbi e curiosità.

Dal 22 gennaio, poi, la raccolta della frazione indifferenziata avverrà in zona 4 con il solo sacco azzurro taggato, abbandonando l’utilizzo del sacco viola. Rassicuriamo nuovamente i cittadini confermando che l’avvio della raccolta del sacco azzurro con tag r-fid sarà caratterizzato da una sostanziale tolleranza transitoria, e gradualmente i sacchi viola non saranno più ritirati.

La frequenza di raccolta della frazione indifferenziata, nel corso del 2024 diventerà quindicinale, ma non partiremo subito con questa modifica, per consentire ai cittadini di abituarsi gradatamente ai cambiamenti.

Ricapitolando, quindi:

• zona di raccolta 4

• da oggi a sabato 20 gennaio: distribuzione sacchi azzurri in via S.Pietro 19

• dal 22 gennaio: utilizzo del solo sacco azzurro per la raccolta dell’indifferenziato

• frequenza di raccolta settimanale (invariata rispetto ad ora).

Ricordiamo anche che le zone di raccolta non sono cambiate, pertanto ciascuna utenza rimane nella zona di raccolta in cui ricadeva fino ad ora; se non si ricorda quale sia la propria zona, sul sito di AGESP sono pubblicate le mappe della città ove è possibile trovare la propria via.

Per quanto concerne, invece, i giorni di esposizione delle varie tipologie di rifiuti, occorre far riferimento ai “Calendari di raccolta 2024” (scaricabili anche sul sito di Agesp), perché rispetto al passato i giorni di raccolta delle singole frazioni hanno subito variazioni. Per qualsiasi informazione, precisando ai cittadini di non rivolgersi ai canali e ai gruppi social non ufficiali, sono a disposizione dell’utenza i seguenti canali AGESP:

– Servizio Clienti Igiene Ambientale: numero verde 800.439.040

– Indirizzo e-mail: igiene.ambientale@agesp.it