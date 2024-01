“Sono delle Poste, mi mandi un bonifico”: Natale non ferma le truffe, in azione i carabinieri di Verbania

Le feste non fermano l’attività di truffatori e malintenzionati che entrano in azione approfittando dell’abbassamento delle soglie di guardia. Risulta tuttavia positivo il bilancio dell’attività dell’Arma di Verbania, che ha consentito, tra gli altri, di identificare due autori di altrettante truffe.

Nel primo caso i carabinieri di Premosello Chiovenda hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 40enne residente nel Bresciano. La vittima, residente in provincia, aveva risposto all’annuncio di un’autovettura in vendita su una piattaforma online. Dopo aver contattato il venditore ed aver versato 7mila euro su una carta postepay, l’acquirente non è più riuscito a mettersi in contatto con l’inserzionista.

L’autrice di una seconda truffa è stata invece identificata e denunciata dai carabinieri di Cannobio, che dopo la denuncia presentata dalla vittima, sono riusciti a risalire all’identità di una donna, classe 1991 residente in Campania la quale, qualche giorno prima, aveva contattato la vittima fingendosi un’operatrice di Poste Italiane, ed era riuscita a farsi accreditare un bonifico di circa 1.200 euro.

Oltre agli ultimi episodi legati alle denunce sporte dai cittadini truffati, Verbania è stata di recente al centro di una grande indagine che ha portato a scoprire un giro di truffe a livello nazionale per il quale sono state arrestate a metà dicembre otto persone , merito della collaborazione fra la Procura di Verbania e quella di Napoli.